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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 17:30

Об эффективности работы органов власти в интернете рассказали в ходе обучающего вебинара в ЦУР

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели обучающий вебинар по теме «Эффективная работа органов власти в интернете».

Участниками мероприятия стали представители органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления, работающие с обращениями граждан в системе «Инцидент Менеджмент», на портале «Наш Север», а также специалисты, которые занимаются ведением официальных аккаунтов в социальных сетях. Всего к конференции присоединились 67 человек.

«Наша задача — улучшить имидж органов власти, играя на одной территории с сегодняшней аудиторией, а именно в соцсетях. Крайне необходимо выстраивать диалог, взаимодействовать, слышать жителей и своевременно реагировать на их обращения», — обратился с приветственным словом к участникам вебинара руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Программа встречи была разделена на две лекции. Куратор центра развития компетенций АНО «Диалог» по СЗФО Анастасия Гошовская (г. Москва) рассказала участникам о ведении госпабликов и освещении деятельности органов власти в интернете. Лекцию на тему «Текст и живой язык в интернете» прочитала эксперт по коммуникациям АНО «Диалог» Лилия Иванец (г. Москва). Спикеры заранее проанализировали страницы органов власти Мурманской области и в режиме онлайн разобрали их оформление, содержание постов, продвижение контента, отметили сильные и слабые стороны некоторых сообществ. Помимо прочего эксперты предоставили участникам вебинара эффективные инструменты для улучшения работы в соцсетях — ссылки на бесплатные сервисы для монтажа видеороликов и обработки фотографий, создания логотипов, а также бизнес-литературу и тематические лекции.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, для дальнейшего эффективного взаимодействия с представителями органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления и улучшения результатов совместной работы ЦУР проведет серию подобных обучающих вебинаров.

 

 

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