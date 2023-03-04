Об экологической безопасности и обращении с отходами шла речь на форуме «Арктика-2023»

Этой теме был посвящён круглый стол, на котором 3 марта выступил заместитель председателя областной Думы Евгений Никора.

Вице-спикер отметил, что интенсивное освоение арктического региона выступает негативным фактором для хрупкой природы Крайнего Севера, следствием чего является все более растущая трансформация арктических экосистем. Все больше инвесторов переходят к инвестированию, основанному на принципах экологической социальной корпоративной ответственности.

Портфель инвестиционных проектов Мурманской области, одного из наиболее хозяйственно освоенных районов Арктики, состоит из 265 проектов с общим объемом инвестиций свыше 1,1 трлн рублей. Из 9 регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации Мурманская область является рекордсменом по количеству резидентов АЗРФ. В регионе находятся крупные центры горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. Эти факторы обуславливают наличие всего спектра проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом. Всего на территории региона функционируют более 40 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, более 70 объектов размещения отходов.

Отметив системный подход в реализации устойчивого развития, Евгений Никора подробно остановился на опыте компаний региона.

На территории Мурманской области в рамках национального проекта «Экология», реализуется ряд региональных проектов – «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов».

Вице-спикер Думы озвучил мероприятия, проводимые в ходе данных проектов. В частности, ежегодно проходит очистка берегов водных объектов от мусора. Всего с начала действия регионального проекта с 2019 года в Мурманской области очищена береговая полоса протяженностью свыше 145 км, в субботниках приняли участие более 4,6 тысячи человек.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27230/