Об истории знаменитого музыкального фестиваля «Арктик-джаз» расскажет документальный фильм

Продюсерский центр «Северный характер» выиграл грант в Фонде поддержки регионального кинематографа на конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее».

В конкурсе участвовало 334 заявки со всей страны, из которых 50 были одобрены.

Это первое участие нашей команды в кинематографическом конкурсе федерального масштаба.

Проект, который представлял на конкурс продюсерский центр - съёмка документального фильма «Арктик-джаз» об истории знаменитого музыкального фестиваля, рассказанная от лица мурманчанина Виктора Абрамова и других людей, имевших отношение к его созданию.

У Виктора Абрамова богатая биография: он был замполитом в стройбате, работал звукооператором у Тарковского на «Сталкере», занимался организацией джазового фестиваля в Мурманске. Он не играет на музыкальных инструментах, но как утверждает, «слышит музыку».

Сейчас Виктору Абрамову - 70, он трудится дворником и не теряет надежды снова собрать большой джазовый фестиваль в Мурманске.

Съёмки фильма «Артик-джаз» планируется провести летом этого года.

Режиссёр фильма - Елена Васюкова, мурманчанка, до 2003 года работавшая главным режиссёром на ГТРК «Мурман». Сейчас Елена живёт и работает в Москве. В фильмографии Елены Васюковой - документальные фильмы для телеканалов «Культура», РТР и ТВЦ. Оператор - Сергей Пашков.

Сценарий к фильму написала Светлана Солдатова.

Фото предоставлено Продюсерским центром «Северный характер».