Мурманская областная научная библиотека 6 мая приглашает поклонников научно-фантастической литературы на очередную встречу цикла «Фантастические миры».

Как пишет vk.com/murmannauchka, тема встречи – самые известные антагонисты и протагонисты в истории мировой фантастики: от Максима Каммерера до Волан-де-Морта, от Михаила Лося до Педро Зуриты, от Артура Дента до агента Смита, астероидов и инопланетян всех мастей и рас.

Участники встречи поделятся своим мнением о том, как менялись главные герои жанра и герои-антагонисты, какие требования предъявляли авторы и читающая публика к заглавным характерам и как трансформировалось представление фантастов об опасном и дружественном во Вселенной и на Земле…

Встреча состоится 6 мая в 17.00 в зале «Ботаник» (1-й этаж). 12+

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457261439%2Fwall-44573273_21003