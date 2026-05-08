Об организации медицинской помощи пациентам с эндокринологическими заболеваниями шла речь в областной Думе

Вопрос был в центре внимания участников заседания комитета областной Думы по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой.

Об организации медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями эндокринологического профиля на территории Мурманской области проинформировала главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Наталья Лобанова.

Отмечалась высокая заболеваемость эндокринологическими заболеваниями – 19 тысяч на 100 тысяч населения – в нашем регионе. В их числе – сахарный диабет. В Мурманской области создана многоуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с патологией эндокринной системы. С целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи гражданам на базе областной клинической больницы работает Региональный эндокринологический центр. Также шла речь о важности информирования населения, профилактики и системного мониторинга доклинических стадии сахарного диабета 1 типа, использование инновационных моделей.

- Новые технологии диагностики могут значительно улучшить дальнейшее качество жизни северян, - подчеркнула Лена Лукичева.

Комитет принял информацию к сведению, рекомендовав правительству Мурманской области рассмотреть возможность внедрения скрининговых программ для выявления сахарного диабета 1 типа у детей на доклинической стадии, включающих в себя обследование родственников первой степени родства, больных сахарным диабетом 1 типа, выявление носителей аутоантител, включение их в группу динамического наблюдения и отбор на лечение в федеральные медицинские центры.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в статью 5 закона «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области». Корректировка приводит региональный закон в соответствие с федеральным. К полномочиям регионального Министерства здравоохранения предлагается отнести создание в пределах компетенции условий для трудоустройства лиц, получивших медицинское образование, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, в отношении которых будет установлено обязательное наставничество.

- Мы возвращаемся к прежней, проверенной годами системе, когда после окончания вуза молодые специалисты здравоохранения могли планомерно вникать в работу, перенимая опыт старших коллег, - подчеркнула Лена Лукичева.

