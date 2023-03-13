Об особенностях охоты за северным сиянием расскажут в «Научке»

В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с гидом, фотографом, сотрудником ФИЦ «Кольский научный центр РАН» Григорием Ильиным, который расскажет про особенности охоты за северным сиянием.

Полярные сияния – удивительное и завораживающее явление природы. Ежегодно сотни тысяч человек со всего мира отправляются на поиски авроры. И немалая часть желающих устремляется в Мурманскую область. Это не только граждане России, но и гости из самых разных стран мира.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Кольский полуостров является как удобным с точки зрения транспортной доступности, так и самым бюджетным вариантом по сравнению с другими полярными странами и регионами. Как ловить сияние, стоит ли верить прогнозам и с кем лучше отправиться на охоту, чтобы точно поймать Аврору?

Ответы на эти вопросы поищут 18 марта в 15.00 в зале «Русская Арктика» Мурманской областной научной библиотеки на встрече с Григорием Ильиным, сотрудником ФИЦ «Кольский научный центр РАН», гидом, фотографом и охотником за сияниями со стажем 15 лет.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Край, в котором я живу».