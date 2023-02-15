Об особенностях приобретения жилья с использованием материнского капитала – объясняет Управление Росреестра по Мурманской области

Больше 15 лет государство оказывает поддержку семьям с детьми в виде материнского капитала. И одним из самых востребованных способов использования господдержки является улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. С 2021 года средства по сертификату можно направлять на погашение военной ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса по «сельской» ипотеке.

Вопрос покупки жилья с использованием средств материнского капитала интересует многих северян. Вместе с тем, есть ряд ограничений, о которых необходимо знать перед использованием сертификата.

«Особенности таких сделок необходимо учитывать, чтобы в последующем, при проведении правовой экспертизы документов не возникло оснований для приостановления государственной регистрации права, учитывая, что сейчас срок регистрации ипотеки жилых помещений составляет один рабочий день», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Итак, при покупке или строительстве жилья с использованием средств материнского капитала важно знать, что жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации, оно не должно быть аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, также жилое помещение необходимо оформить в общую долевую собственность родителей и всех детей.

«Если по каким-либо причинам право собственности на квартиру, жилой дом было зарегистрировано только на одного из родителей, получившего сертификат, что случается достаточно часто, - пояснила Элеонора Кукунова, - то в дальнейшем необходимо составить соглашение об определении долей и оформить в Росреестре право долевой собственности уже на всех членов семьи. Срок и условия составления соглашения определены законодательством»*.

Договор о приобретении жилого помещения с использованием средств материнского капитала составляется в простой письменной форме (при условии, что покупателями по договору являются оба родителя и дети). Если право собственности было оформлено на одного из родителей, то соглашение об определении долей на всех членов семьи в дальнейшем также составляется в простой письменной форме.

Дополнительно по вопросам приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала можно проконсультироваться по телефонам Управления Росреестра по Мурманской области: 8 (8152) 42-67-68, 56-70-01 либо задать вопрос можно в телеграм-приёмную Управления по номеру +7 921-162-16-61.

* - постановление правительства РФ от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».