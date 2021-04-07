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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 09:15

Об особенностях проведения весеннего призыва в зоне ответственности Северного флота

На сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата вчера состоялась пресс-конференция должностных лиц, ответственных за призыв граждан в Вооружённые Силы России, который начался на Северном флоте с первого апреля. Перед журналистами выступили заместитель начальника организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота капитан 1 ранга Сергей Охремчук, военный комиссар Мурманской области полковник Олег Хамов, представители военной прокуратуры Северного флота и Мурманского военного гарнизона майор юстиции Михаил Зотов и подполковник юстиции Евгений Алёшкин.

Они рассказали об особенностях проведения весеннего призыва в зоне ответственности Северного флота, обеспеченности военкоматов всем необходимым медицинским и вещевым имуществом, продовольствием и о порядке работы с призывниками.

Как и предыдущие два призыва, нынешний пройдёт в условиях борьбы с коронавирусом, поэтому все призывники и должностные лица, привлечённые к работе с ними, продолжат соблюдать масочный режим, проходить необходимое тестирование и барьерный контроль.

Перевозки воинских команд на значительные расстояние будут сведены к минимуму, весь служебный автотранспорт подлежит обязательной санитарной обработке. Особое внимание уделено соблюдению правил личной гигиены призывников, использованию антисептика и средств индивидуальной защиты. По указанию командующего Северным флотом все сотрудники сборных пунктов военных комиссариатов, получили прививку от коронавируса. Вакцинирование призывников будет проведено на первом этапе их военной службы.

Около 80 процентов жителей Крайнего Севера, призванных в Вооружённые Силы России этой весной, останутся служить в своих регионах – в частях Северного флота, 70 человек пополнят научно-производственную роту при Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске, остальных направят в части Западного военного округа, Воздушно-космических сил, а также в Президентский полк и Росгвардию.

Прокурорский надзор за ходом весеннего призыва, как и прежде, будут осуществлять военные прокуроры. Они проверят законность отсрочек, предоставляемых призывникам, соблюдение всех норм довольствия, а также рассмотрят все обращения, поступившие от призывников и их родителей.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, сотрудники военной юстиции обратили внимание призывников на недопустимость уклонения от исполнения обязанностей прохождения военной службы, которые закреплены в Конституции России. Также незаконно использование для этих целей различных методов, предложения которых можно найти в глобальной информационной сети. В прошлом году по обращениям военной прокуратуры флота была заблокирована работа более 160 сайтов с подобной информацией.

 

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