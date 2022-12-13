Об отсутствии любых форм соцподдержки в своих компаниях заявил каждый третий, или Как российские компании заботились о своих сотрудниках в 2022 году

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие меры и формы поддержки здоровья и благополучия (well-being) сотрудников актуальны для российских компаний в 2022 году, какое внимание уделяется психологической помощи и программам карьерного развития.

Исследование проводилось на основе результатов двух независимых опросов, проведенных в конце 2022 года, в которых приняли участие свыше 2 тысяч работников и 220 представителей компаний-работодателей.

Забота компаний – взгляд сотрудников

Согласно опросу сотрудников российских компаний, ДМС в 2022 году оставалась наиболее распространенной составляющей программы заботы о здоровье, которая сегодня есть в российских компаниях. О наличии ДМС у своего текущего работодателя заявили 28% сотрудников. Чаще остальных о ДМС говорили банковские (76%), ИТ-специалисты (48%), а также занятые в сфере добычи сырья (53%), работники из Башкортостана (39%), Москвы (36%) и Санкт-Петербурга (35%).

О наличии диспансеризации заявил почти каждый шестой (13%) опрошенный. При этом она доступна каждому третьему работнику сферы медицины, науки и образования и госслужащему и почти не доступна строителям и рабочим (по 4%).

Оплата занятий спортом или проведение спортивных мероприятий на стороне работодателя есть лишь у каждого десятого (11%) опрошенного работника. Чаще всех занятия спортом оплачивают занятым в сфере добычи сырья (41%), работникам Московской (18%) и Воронежской (17%) областей, реже всех – молодым специалистам в начале карьеры (3%).

Наименее распространенные компоненты программ well-being, согласно опросу сотрудников, - путёвки в санатории\курорты (7%, но есть почти у каждого третьего сотрудника нефтегазовой отрасли и госслужбы), телемедицина (6%, но есть почти у каждого третьего сотрудника телеком-отрасли), лечение в корпоративных клиниках (4%), программы правильного питания\здорового образа жизни (3%) и диетическое меню (2%). При этом о полном отсутствии программ заботы и поддержки в их компаниях заявила почти половина (48%) опрошенных сотрудников.

Подавляющее большинство (72%) работников заявили, что их компании не предоставляют программы психологической поддержки. Лишь каждому десятому из опрошенных доступны консультации корпоративного психолога – чаще остальных об этом заявляли сотрудники служб клиентской поддержки, сотрудники образовательных учреждений и госслужащие. Редкое распространение (по 5%) получили онлайн-консультации и горячая линия с психологом.

О наличии широких возможностей карьерного роста в их компаниях заявил каждый третий (33%) работник, каждому четвертому (24%) доступны программы повышения квалификации, у каждого пятого (20%) есть наставничество и профессиональная переподготовка/обучение. Приоритетное приглашение на вакансии компании текущих сотрудников отметили лишь в 10% случаев. Об отсутствии карьерных возможностей сказали 37% работников. Карьерные возможности наиболее сильно ограничены в строительных и ЖКХ-компаниях – об этом заявили свыше половины работающих в них. Наставничество встречается в каждой третьей ИТ-, телеком- и металлургической компании.

Какие элементы поддержки со стороны работодателей отметили трудящиеся в 2022 году:

- программы/подарки для детей работников (характерно для половины опрошенных сотрудников энергетических, телеком-, нефтегазовых компаний);

- помощь при болезни/смерти родственников работника компании (характерно для свыше половины опрошенных госслужащих, HR-менеджеров и специалистов в добыче сырья);

- гибкий рабочий график (характерно для трети сотрудников служб клиентской поддержки, ИТ-специалистов, маркетологов, начинающих специалистов).

Участие в экологических акциях, ДМС для родственников, объединения сотрудников по интересам и корпоративное волонтерское движение встречаются крайне редко, каждый компонент набрал не более 10% ответов. Об отсутствии любых форм соцподдержки в своих компаниях заявил каждый третий респондент.

При построении комфортной рабочей среды, по мнению сотрудников, акцент чаще всего (57%) делается на кухонную зону (столовые). Менее распространены предоставление средств индивидуальной защиты и спецодежды\униформы (30%), парковка для работников (26%). Корпоративный транспорт/доставка до места работы и обратно и наличие комнаты отдыха набрали по 16% голосов. На полное отсутствие комфортной рабочей среды пришёлся каждый пятый ответ.

Как работники хотят, чтобы их компании помогали им в 2023 году

В 2023 году сотрудники отдали приоритет эмоциональному (68%) и физическому (59%) здоровью как основному приоритету в развитии программы поддержки со стороны своих работодателей. Карьера, рабочая среда и соцсфера важны для половины опрошенных, а программы финансовой грамотности волнуют каждого третьего работника.

Чаще всего об эмоциональной поддержке говорили женщины (на 14% чаще, чем мужчины), а также респонденты молодого возраста (от 18 до 24 лет) – 77% представителей этого возраста. Развитая социальная поддержка более важна для возрастных работников – 50% ответивших в возрасте от 55 лет и старше.

Также опрошенные работники могли давать индивидуальные ответы о том, какие меры поддержки для них важны в грядущем 2023 году. Наиболее часто люди отмечали, что для них важно, чтобы работодатели «выбивали для них бронь от мобилизации или отсрочку от армии», давали возможность работать «на удалёнке», помогали материально в случае проблем у работников, проводили последовательное и правильное обучение рабочих на заводах и помогали с релокацией по трудовым контрактам.