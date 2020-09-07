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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 16:15

Об отсутствии отопления можно сообщить через портал «Наш Север»

Правительство Мурманской области отслеживает ситуацию с возобновлением отопительного сезона по всему региону. Оперативно сообщить об отсутствии тепла в населенном пункте, учреждении или жилом доме можно через портал «Наш Север».

«Наш Север» – это портал, разработанный для улучшения качества жизни и облика Мурманской области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.

Как пишет региональное Министерство цифрового развития, чтобы сообщить о проблеме, необходимо зарегистрироваться. Затем, в разделе «Сообщения» на стартовой странице портала, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Отслеживать, как решается заявленная проблема можно в «Личном кабинете» или через уведомления на электронную почту. Получив ответ от исполнителя, заявитель может оценить качество решения проблемы. Если оно не устраивает или проблема не устранена, заявка снова отправится на доработку исполнителю.

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