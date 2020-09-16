Об уборке снега в Мурманске зимой совет задумался ранней осенью

В повестке дня очередного заседания Координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска – 20 пунктов. Участники совета обсудили сегодня вопросы градостроительной деятельности, транспортной инфраструктуры, организацию работ по уборке снега в предстоящий зимний период.

- Готовность к зимнему сезону сейчас выше, чем в прошлом году. Есть дополнительный парк техники, кроме того, поступят новые уборочные машины в ноябре-декабре. Хочу напомнить, что мобильные бригады по уборке снега, которые были сформированы минувшей весной, доказали свою эффективность. Сейчас мы их запустим с начала сезона, - рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Надеемся, что мурманчане увидят результат нашей работы.

- Мы создадим рабочую группу по организации уборки снега, которая будет вырабатывать дополнительные решения, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Участники заседания обсудили проектирование и строительство в ближайшие годы площадок для складирования снега. Еще одна рабочая группа займется проблемой вывоза старых автомобильных покрышек с дворовых территорий, в нее помимо участников Координационного совета войдут представители бизнеса.

Одним из важных вопросов обсуждения стало техническое состояние общеобразовательных учреждений города. Из пятидесяти школ Мурманска в тридцати семи нужно выполнить комплексный ремонт спортивных залов, кроме того, требуется ремонт обеденных залов школьных столовых и модернизация оборудования пищеблоков. Как сообщил глава администрации Евгений Никора, эти задачи не выполнить без помощи области. Инициатива городских властей была поддержана региональным правительством.