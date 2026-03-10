Об уникальных сервисах Мурманской области в «МАХ» рассказал губернатор Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис сегодня в ходе оперативного совещания рассказал о развитии цифровых сервисов для жителей Кольского Заполярья, доступных через национальный мессенджер «МАХ». Внедрение современных технологий — одна из задач стратегического плана «На Севере – жить!», направленная на повышение качества жизни северян.

Платформа «МАХ» активно развивается по всей стране и уже объединяет порядка 85 миллионов пользователей.

«Сегодня с помощью «МАХ» можно подписывать документы через «Госключ», получать коды подтверждения для входа на портал «Госуслуги» и уведомления о штрафах за нарушения ПДД. Работает и чат-бот МФЦ, через который жители могут отслеживать статус своих заявлений. Отдельно отмечу функцию Цифрового ID — фактически аналог бумажных документов в формате QR-кода, быстрый доступ к основным документам: паспорту, ИНН, СНИЛС, полису ОМС, водительскому удостоверению и другим. Этот инструмент может использоваться и в наших региональных сервисах. Например, для подтверждения права на льготу при оформлении Единой карты жителя Мурманской области, а также для подтверждения льготного статуса при покупке билетов и посещении мероприятий учреждений культуры», – сообщил глава региона.

В «МАХ» уже запущен ряд уникальных сервисов Мурманской области. Среди них — помощник по поиску чатов многоквартирных домов, коммунальный помощник, сервисы здравоохранения, мобильный «личный кабинет» пациента, виртуальный помощник по вопросам ЗАГС, кадровый навигатор, Цифровой адъютант, а также чат-бот МФЦ.

Платформа даёт широкий функционал: это не только обмен сообщениями, но и создание официальных каналов, оперативное информирование жителей и интеграция с государственными сервисами.

Глава региона подчеркнул, что важно не просто наблюдать за современными решениями, а постепенно внедрять их там, где они реально повышают эффективность работы.