Об услугах регионального Центра кластерного развития рассказали участницам тренинга федерального проекта «Мама-предприниматель»

На тренинге для деловых мам федерального проекта «Мама-предприниматель» менеджер Центра кластерного развития Мурманской области Олеся Манухова рассказала участницам о мерах поддержки, реализуемых Центром в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Были рассмотрены примеры объединения представителей сферы производства пищевых продуктов для реализации совместных проектов в целях расширения ассортимента предлагаемой ими продукции. Участницам тренинга рассказали о процессе создания и продвижения сайта, разработке фото- и видеоконтента для его наполнения, а также о разработке технических условий и декларации продукции для выхода на новые рынки сбыта.

Кроме поддержки пищевых производств, Центр кластерного развития Мурманской области предоставляет услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, входящих в туристско-рекреационный кластер и кластер Северного дизайна.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития https://murmancluster.ru. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru