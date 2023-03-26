«В ходе трансконтинентального перелёта воздушный шар «ФосАгро» под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда - по дальности и длительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре - принадлежат России. Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат на высоте от 3 до 6 км прошёл через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 3.24 по мск аэростат «ФосАгро» совершил ювелирную посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты», - говорится в сообщении штаба экспедиции.

Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошёл над двумя морями Северного Ледовитого океана - Баренцевым и Карским. Таким образом, пилоты совершили первый в истории воздухоплавания полёт на тепловом воздушном шаре с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах. Более того, выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за полярным кругом, всю рекордную дистанцию он проходил в коридоре 67-72 градусов северной широты.

Шар «ФосАгро» - самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания, объем оболочки составляет 12 тысяч куб. метров. Максимальная высота полёта составляет 5,8 тысячи метров, максимальная скорость - 109 км/ч.

Фото: https://konyukhov.ru/fyodor-konyuhov-i-ivan-menyajlo-ustanovili-mirovoj-rekord-po-dalnosti-besposadochnogo-pereleta-na-teplovom-vozdushnom-share-fosagro/