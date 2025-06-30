Обед на работе обходится россиянам в среднем в 640 рублей в день

Чаще сервисами доставки готовой еды на работу пользуются в Казани, Краснодаре и Новосибирске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как и в прошлом году, каждый второй работающий на территории компании обычно носит на работу готовые обеды из дома. В столовых компаний питается каждый пятый. 8% ходят на обед в заведения общественного питания. 4% успевают ходить обедать домой. 2% пользуются сервисами доставки готовой еды. Причём женщины гораздо чаще мужчин приносят еду из дома, а среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает питаться в столовых компании или городских заведениях общественного питания.

3 из 4 работающих на удалёнке обедают дома, каждый одиннадцатый — в городских столовых и кафе, 4% обычно заказывают доставку готовых блюд на дом. Мужчинам опять же больше нравится выходить на обед в городские заведения общественного питания, а среди россиянок на удалёнке чуть больше тех, кто выбирает курьерскую доставку.

И сотрудники, работающие на территории работодателя, и те, кто трудится удалённо, по сравнению с прошлым годом стали чаще утверждать, что их обеды и перекусы на работе соответствуют нормам здорового питания. Впрочем, среди дистанционных сотрудников по-прежнему больше тех, кому удаётся придерживаться принципов ЗОЖ в питании.

В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый восьмой экономически активный россиянин (13%). Подобный способ организации питания женщины выбирают чаще мужчин, а россияне до 35 лет — чаще тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто заказывает курьерскую доставку обедов на работу.

Опрос экономически активного населения мегаполисов показал, что сервисами доставки обедов чаще пользуются в Казани, Краснодаре и Новосибирске, реже — в Челябинске, Санкт-Петербурге и Омске.

Традиционные обеды, состоящие из первого и второго блюда у россиян популярнее пиццы и суши. На вопрос, какие блюда заказывали в последний раз, 40% назвали суп и/или второе. Каждый четвёртый брал пиццу. Каждый пятый — суши и роллы. 19% — салаты.

В среднем обед на работе в этом году обходится в 640 рублей.

Время проведения опроса: 15 мая — 19 июня 2025 года.