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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 14:00

Обед на работе: первое-второе-компот против пиццы, суши и бургеров

Работать на удалёнке полезнее для желудка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Обеденные привычки россиян, работающих на территории работодателя, за год практически не изменились: 52% приносят еду из дома, причём женщины делают это чаще мужчин (62% против 43% соответственно). В столовых обычно питаются 19%, в городских кафе — 13%, этими вариантами активнее пользуются мужчины. Обедают дома в перерыв 7%, доставку в офис обычно заказывают 2%.

Среди удалённых сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, доставкой пользуются 3%. Мужчины чаще обедают дома (77% против 72% среди россиянок) и выходят в общепит (10% против 8%), женщины — чаще заказывают доставку (5% против 1% среди мужчин).

Оценки здорового питания в обеденный перерыв различаются в зависимости от формата занятости. Среди работающих на территории работодателя в той или иной степени уверены, что питаются в рабочее время правильно, — 43%, среди удалённых — 64%.

В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый десятый экономически активный россиянин. Доставка чаще востребована у женщин (14% против 6% среди мужчин) и у молодежи (16% среди респондентов до 35 лет и 6% среди россиян в возрасте 45+).

В структуре заказов доминируют традиционные блюда: суп и/или второе — 59%, салаты — 31%. По 10% заказывают пиццу, суши и роллы, другие азиатские блюда или бургеры. Средний чек на человека за год вырос с 640 до 810 рублей.

Время проведения опроса: 11 мая — 25 июня 2026 года.

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