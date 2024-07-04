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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 12:30

Обед с доставкой, или Благодаря судебным приставам двое детей получили алименты от своего отца

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Мурманску на исполнении находятся два исполнительных производства о взыскании с жителя города алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.

Мужчина, зная о решении суда, обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей не выполнял. В результате образовалась задолженность в сумме более 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, длительное время должник скрывался от судебных приставов и был объявлен в розыск. Установлен он был приставом при интересном стечении обстоятельств.

Получив от взыскателя информацию о возможной работе должника в курьерской службе доставки одного из кафе областного центра, пристав заказала себе обед из этой организации общественного питания. Еду принёс разыскиваемый должник. Она попросила «доставщика» помочь ей донести «тяжёлые» пакеты до рабочего места. Мужчине ничего не оставалось, как пройти за ней в отделение судебных приставов.

Должник был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 40 часов обязательных работ по каждому исполнительному производству.

Это стало хорошим стимулом для должника. После отбытия наказания он оплатил задолженность по алиментам в полном объёме. В настоящее время мурманчанин устроился на работу и у него из заработной платы удерживаются алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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