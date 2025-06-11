ОБЕД ЗА 300: ГДЕ НЕДОРОГО И ВКУСНО ПОЕСТЬ В МУРМАНСКЕ

Каждому туристу приходится отдыхать от местных деликатесов, как и от местных ценников. Где остановиться в Мурманске — вопрос один, где поесть недорого — совсем другой. Собрали проверенные заведения Мурманска со средним чеком до 500 рублей: бюджетные кафе, приятные столовые и почти секретные места, когда хочется просто поесть.

«ИВАН-ЧАЙ», КАФЕТЕРИЙ

Компактный кафетерий в самом центре, где кормят исключительно обедами — с 13:00 до 18:00. Меню комплексное, меняют каждый день, всегда предельно домашнее. Самое интересное — здесь угощают самодельным иван-чаем, который собирает на сопках владелица кафетерия.

«СЕВЕР», АРКТИЧЕСКОЕ БИСТРО

Здесь блюда из локальных продуктов по столовским ценам и со столовской подачей: лесной суп с олениной, скандинавская уха, запечённая треска, мурманские калитки, чай с морошкой. В соседнем отделе — аквариум с северными деликатесами вроде морских ежей. Приятный бонус: стильный интерьер и панорамные окна с видом на проспект Ленина.

«ТАРЕЛКА», СТОЛОВАЯ

Про такие места обычно говорят «недорого и вкусно». По сути, столовая на современный лад: в центре, с приятным интерьером и адекватными ценами — идеально для быстрого обеда. Заведение хорошо знакомо петербуржцам — это питерская франшиза.

«ТЁЩИНЫ БЛИНЫ», БЛИННАЯ

Давно известное кафе, в котором на протяжении многих лет пахнет свежими блинчиками: с икрой, мясом, с ветчиной и сыром, печенью, капустой и другими начинками. А ещё есть сладкие: с мёдом, сгущёнкой, джемом и сиропом.

«КУХНЯ», БИСТРО

Совсем не пафосная и даже полусекретная столовая на горе. У заведения нет вывески, но оно пользуется большой популярностью у местных. Здесь домашняя еда и большие порции. Район почти полностью застроен серыми панельками, но зато из их окон — самые красивые виды на город и окружающие сопки.

«САМАРКАНД», КАФЕ

В каждом городе есть непримечательная кафешка, которая пользуется большой народной любовью. В Мурманске это «Самарканд» — кафе уйгурской кухни в десяти минутах от морского порта. Даже по выходным здесь собираются очереди за пловом и лагманом, а местные чебуреки считают чуть ли не лучшими в городе.

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ», КОНДИТЕРСКАЯ

Кондитерская и пекарня, которая славится вкусными тортами и пирожными, сытными пирогами и свежей выпечкой. В среднем 100 граммов пирога стоит в районе 50 рублей, ломтик торта — 100 и чуть больше. Есть чай и несколько видов кофе из кофемашины.

#ЩИБОРЩИ, СТОЛОВАЯ

Не только недорого поесть, но и просто хорошо посидеть за завтраком, обедом или ужином. Все блюда уже готовы: салаты, супы, горячее, десерты, выпечка, чай и кофе. Ещё здесь просторно, приятный интерьер, есть детская зона. В городе работает пять столовых этой сети — а рядом с филиалом на Ленина, 52, у института океанографии, можно увидеть фрагмент настоящего скелета синего кита.

«ТРАКТИР НА ДЗЕРЖИНКЕ», КАФЕ

Малолюдное кафе, которое в начале нулевых легко бы назвали рестораном. Раньше здесь устраивали корпоративы и свадебные банкеты, а теперь угощают гостей непафосной, но разнообразной кухней: от драников до пиццы, от домашних котлет до бефстроганов. А ещё — вином, коктейлями и крепкими напитками.

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