Объединенная судостроительная корпорация и Мурманская область займутся подготовкой кадров для судостроения в Арктике

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» генеральный директор ОСК Алексей Рахманов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили подготовку кадров для Арктического центра судостроения и судоремонта.

В ходе встречи глава ОСК рассказал о перспективных планах корпорации по развитию судостроения в регионе. В свою очередь, губернатор Андрей Чибис сообщил о проекте модернизации Мурманского государственного технического университета и предложил Алексею Рахманову стать партнером проекта.

«Мы перезагружаем наш университет, который готовит кадры по морским специальностям. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал согласие возглавить его наблюдательный совет. Мы развиваем кадровую основу для того, чтобы обеспечить наши судостроительные заводы молодыми профессионалами», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Алексей Рахманов поддержал предложение губернатора. «Нам очень нужны люди, четко ориентированные на судостроительные профессии, с соответствующим инженерным образованием по рабочим и техническим специальностям», – заявил Алексей Рахманов.

Кроме того, гендиректор ОСК пригласил мурманских специалистов посетить Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), обеспечивающий интегрированную систему подготовки «Завод – ВТУЗ» и тесную связь образования с реальным производством.

Напомним, в настоящее время между Правительством Мурманской области и АО «ОСК» действует соглашение о сотрудничестве от 22 ноября 2019 года, направленное на развитие промышленного комплекса Мурманской области и увеличение экономического потенциала региона.