Обеды на работе: суп популярнее пиццы и суши

Каждый второй работающий предпочитает заказывать на обед классические блюда. Каждый четвёртый — пиццу. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 4500 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Среди работающих в городах-миллионниках чуть чаще заказывают обеды с доставкой на работу в Красноярске (15%). Реже такой услугой пользуются в Перми — 8%. В Нижнем Новгороде, Омске, Челябинске заказывают еду 14% трудящихся. В Москве, Ростове-на-Дону, Уфе — 13%, в Казани и Краснодаре — 12%, в Новосибирске — 11%. В Волгограде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — каждый десятый. В Воронеже и Самаре — каждый одиннадцатый.

На вопрос, какие блюда заказывали в последний раз, каждый второй назвал классику: суп и/или второе. 3 из 10 брали салаты, каждый четвёртый — пиццу. 15% опрошенных выбрали в качестве обеда суши и роллы, 12% — бургеры и фастфуд. Заказывали пироги или выпечку 8%, холодные напитки — 7% респондентов. По 4% брали сладости, шаурму или азиатские блюда. 3% опрошенных — чай или кофе. Ещё по 3% — блины или шашлыки.

В среднем обед на работе в Москве обходится в 700 рублей, в Санкт-Петербурге — в 640 рублей.

Время проведения опроса: 18 апреля — 23 мая 2024 года.