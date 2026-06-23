Объект имеет значение: контроль за ходом благоустройства парка им. С.Е. Бровцева в Мончегорске будет проводиться еженедельно

Заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Никита Нерубащенко посетил Мончегорск с рабочим визитом для контроля за ходом благоустройства парка им. С.Е. Бровцева. Вместе с главой города Андреем Рудаковым он проинспектировал работы.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, в мае текущего года подрядная организация начала второй этап благоустройства парка в рамках проекта-победителя X Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. В настоящее время продолжаются работы по прокладке новых инженерных сетей. Основание для нового скейт-парка подготовлено. Также продолжается обустройство зон отдыха.

«Работа движется, но хотелось бы увеличить темп. Пока что в большинстве своём завершаются «грязные работы», - отмечает Андрей Рудаков, глава города металлургов. - Обратили внимание подрядной организации на необходимость своевременной уборки и наведению порядка, так как это может портить общее впечатление. Контроль продолжаем. Министерство градостроительства будет еженедельно осуществлять свой контроль, так как этот объект имеет значение не только для нашего города, но и для всего региона. Уверен, что благодаря общим усилиям нам удастся достичь всех поставленных целей».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543748/#&gid=1&pid=7