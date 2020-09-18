Объект в стадии завершения, но подрядчиков надо подгонять

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как в Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт на улице Чехова.

Объект готов на 84%. Подрядчик выполнил замену бортового камня и асфальтирование проезжей части. Сейчас продолжаются работы по устройству тротуаров, после чего будут установлены новые металлические пешеходные ограждения.

– Подрядчик сроки уже сорвал, – отметил Евгений Никора. – Укладка асфальтового покрытия проезжей части выполнена в срок, но ещё впереди ремонт тротуара и подготовка почвы для устройства газона. Помимо работ по договору я дал поручение в понедельник принять решение по закрытию лотков ливневой канализации вдоль дороги. Меня больше всего тревожит, то, что эти лотки находятся в непосредственной близости к школе и могут быть травмоопасные.