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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.20 16:19

Объект в стадии завершения, но подрядчиков надо подгонять

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как в Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт на улице Чехова.

Объект готов на 84%. Подрядчик выполнил замену бортового камня и асфальтирование проезжей части. Сейчас продолжаются работы по устройству тротуаров, после чего будут установлены новые металлические пешеходные ограждения.

– Подрядчик сроки уже сорвал, – отметил Евгений Никора. – Укладка асфальтового покрытия проезжей части выполнена в срок, но ещё впереди ремонт тротуара и подготовка почвы для устройства газона. Помимо работ по договору я дал поручение в понедельник принять решение по закрытию лотков ливневой канализации вдоль дороги. Меня больше всего тревожит, то, что эти лотки находятся в непосредственной близости к школе и могут быть травмоопасные.

Напомним, в 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта в Мурманске приведут в порядок 26 дорожных участков общей протяженностью 16 километров, большая часть из них находится в завершающей стадии ремонта. Также ведётся строительство в районе ул. Солнечной, здесь работы выполняются в два этапа с завершением в 2021 году.

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