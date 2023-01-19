Объекту водоподготовки на озере Большое Грязненское предстоит масштабная реконструкция в 2023 году

Правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Реконструкция предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС–1 и будет реализован в 2023-2024 гг.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия стоимостью порядка 300 млн рублей решат вопрос качества холодного водоснабжения жителей мкр. Росляково, посёлков Сафоново и Сафоново-1.

«Мы продолжаем модернизацию объектов водохозяйственного комплекса. Реконструкция объекта водоподготовки озёра Большое Грязненское повысит качество водоснабжения для 13,5 тысячи человек», - подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru