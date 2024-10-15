Объекты благоустройства Мурманска меняют внешний вид

С наступлением осенне-зимнего сезона в областном центре продолжается консервация фонтанов, уборка цветочных вазонов и конструкций вертикального озеленения, в ближайшее время на хранение будет убрана часть малых архитектурных форм.

Например, композиция у маяка и топиарные фигуры, также будет укрыта декоративная лента у памятника 6-й Комсомольской героической батареи.

Качели с центральной площади Мурманска переезжают. Несколько секций установлены в центральном сквере, а другие вместе со скульптурой «Айсберг» будут размещены в Кольском парке.

Как отмечает администрация города Мурманска, общественные зоны должны быть комфортными в любое время года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28640&page=1