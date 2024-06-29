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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.24 15:00

Объекты благоустройства в Коле имеют высокую степень готовности

Ход работ на объектах благоустройства в Коле идёт в соответствии с графиком и имеет высокую степень готовности. Об этом 28 июня на выездном заседании правительства региона сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«В текущем году в городе подлежат благоустройству две дворовые территории – это проспект Виктора Миронова, 26 и улица Победы, 6. Сейчас на территориях высокая степень готовности: полностью завершены работы по обустройству асфальтобетонного покрытия и лестничных маршей, впереди – установка элементов уличной мебели и освещения», – рассказала Мария Гаврилова.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект!» в Коле в 2024 году также будут установлены три детские игровые площадки. По одной на улицах Нагорная, Поморская и Красноармейская. На них уже началась подготовка к монтажу оборудования.

«Обратная связь, которую мы получили от местных жителей, положительная. От них мы получили и несколько предложений, которые учтём при проведении работ», – подчеркнула вице-губернатор.

Мария Гаврилова также обратила внимание на необходимость поддерживать создаваемые объекты.

«Прошу муниципалитет не сбавлять темп и завершить работу в установленные сроки. И, конечно, постоянно вести работы по содержанию объектов, чтобы они радовали жителей долгое время», – сказала она.

Напомним, благоустройство в Мурманской области реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить!».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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