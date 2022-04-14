Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление

Перевод объектов реализован совместно с Системным оператором на распределительных пунктах 330 кВ «Борей» и «Каменный Бор». Это первые объекты Карельской энергосистемы, которые перешли на новый режим управления. Выполненные работы позволили повысить надёжность электроснабжения региона с населением более 600 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба «Россетей», распределительные пункты входят в состав второй цепи Кольско-Карельского транзита, которую Группа «Россети» ввела в начале 2022 года. Это крупнейший проект в сетевом комплексе Северо-Запада: протяженность ЛЭП превышает 1100 км, общий объём инвестиций составил 59 млрд рублей. Благодаря новому транзиту исключены риски работы энергосистем Мурманской области и Республики Карелия в изолированном режиме, снижена невыпускаемая мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС.

Помимо распределительных пунктов «Борей» и «Каменный Бор» звеньями энерготранзита являются четыре центра питания, включая подстанции 330 кВ «Петрозаводск», «Лоухи», «Княжегубская» Республики Карелия и Мурманской области. Все они оснащены комплексами цифровой связи и современными средствами автоматизации, позволяющими реализовать дистанционное управление.

Эта технология позволяет повысить надёжность работы объектов за счёт снижения риска ошибок персонала, увеличения скорости выполнения управляющих команд. Существенно сокращается время проведения оперативных переключений в энергоустановках, уменьшается срок ликвидации технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей.

На сегодня более 40 подстанций «Россети ФСК ЕЭС» уже управляются дистанционно, до 2025 года их число составит более 150.