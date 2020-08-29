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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.20 08:00

Объекты Мурманской области первыми получили сертификаты соответствия «Гастрономическая карта России»

Знаком качества отмечены семь объектов, которые представляли регион на всех мероприятиях общероссийского инновационного проекта. В результате в Кольском Заполярье появилось обширное меню настоящей арктической кухни – это ещё один шаг к развитию туризма на Севере. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в церемонии вручения сертификатов, которая состоялась в селе Териберка, принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня первые по стране наши локальные рестораторы получили сертификаты соответствия – по сути, такой российский «Мишлен». Мы этим очень гордимся! Конечно, наша задача – сделать так, чтобы о локальных ресторанах и кафе, о тех, кто занимается добычей и обработкой уникальных арктических продуктов, знала вся страна и весь мир», – сказал губернатор.

В списке обладателей сертификатов рестораны «Царская охота» и «Териберский берег», эко-отель «Экохоум», конгресс-отель «Меридиан», сеть «Бар Баревич», кейтеринговые службы Кировска «Френдшеф» и туристического комплекса «Пиренга» города Полярные Зори.

Объекты «Гастрономической карты России» можно будет узнать не только по сертификатам, но также по наклейкам проекта и QR-кодам меню арктической кухни, которыми будут отмечены входные группы. В меню попали блюда из трески, палтуса, краба, гребешка, морского ежа, оленины, ламинарии, северных диких ягод, которые добывают на Кольской земле.

Как отметила представитель АНО «Агентство стратегических инициатив» Ольга Шандуренко, о гастрономическом туризме говорит практический каждый регион, но именно в Мурманской области так системно подошли к организации этой работы, соединив в туристический продукт местную кухню, традиции и северный менталитет. Подобный опыт будет тиражироваться другими регионами.

Руководитель проекта «Гастрономическая карта России», автор и соучредитель системы сертификации Екатерина Шаповалова в ходе церемонии подчеркнула: арктическая кухня как отдельное направление – это не только продукты, но, прежде всего, люди, носители местной культуры, те, кто умеет добывать этот уникальный продукт.

Президент рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров высоко оценил уровень арктической кухни, отметив, что гастрономический туризм и арктическая кухня – это возможность увидеть российский Север. Местным рестораторам Игорь Бухаров пожелал всегда быть готовыми с чувством осознанного гостеприимства встретить своих туристов, хорошо накормить и ждать их возвращения.

Завершилось мероприятие всеобщим приготовлением пирога «Арктика» с различными видами морской рыбы и ягодами и дегустацией блюд арктической кухни, которые вошли в основное меню «Гастрономической карты России». В Мурманской области проект реализован при поддержке регионального правительства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, федеральный инновационный проект «Гастрономическая карта России» представлен в общественном пространстве с 2017 года, реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Проект направлен на продвижение блюд региональной кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом. Цель проекта – показать россиянам и всему миру актуальный образ Российской Федерации как современной мультикультурной страны с богатыми традициями и великой историей, которые нашли отражение в многообразии национальной кухни народов нашей страны и их культурно-гастрономических традиций, России как одного из мировых сельхозпроизводителей и экспортеров, родины вкусных и полезных продуктов.

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