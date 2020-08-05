Объекты Мурманской области получат первые сертификаты соответствия «Гастрономическая карта России»

При поддержке правительства Мурманской области и губернатора Мурманской области 28 августа в регионе состоится торжественная церемония вручения первых сертификатов соответствия «Гастрономическая карта России» 2020 года. Их получат объекты, которые представляли наш регион на всех мероприятиях проекта с 2017 года и стали пилотными площадками для разработки первых меню региональной кухни «Гастрономическая карта России».

В церемонии примут участие глава Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив, руководитель проектного офиса по туризму АСИ Ольга Захарова и председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства при Национальном совете при Президенте Российской Федерации «Вопросы безопасности, подготовка кадров» Игорь Бухаров. Команда «Гастрономической карты России» прибывает в регион с группой тестовых туристов и экспертов 17 августа.

На мероприятии представят как сертифицированные объекты Мурманской области, так и дорожную карту этапа сертификации, который команда проекта запускает по итогам работы.

Введение сертификации предполагает аудит и оценку важных для сферы гастрономического туризма предприятий общественного питания, продуктовых рынков, специализированных фермерских магазинов, фудкортов, фабрик по производству регионального продукта и фермерских хозяйств. Сертифицированные объекты получат электронные QR-коды меню региональной кухни.

«Развитие гастрономического туризма и гастрономической составляющей в иных видах туризма – это самый простой способ «достучаться» до самого взыскательного туриста. За последние годы нам удалось сформировать запрос у приезжающих в регион гостей на арктическую кухню. Северная кухня включает в себя целый ряд продуктов, не характерных для гастрономических пристрастий других регионов и народов. Среди них – изобилие рыбы, оленина, грибы и ягоды. Чтобы удивлять туриста не только «вкусно», но и «качественно», Мурманская область использует все инструменты для повышения уровня предоставляемых услуг, одним из которых является активное участие региона в федеральном проекте «Гастрономическая карта России», – прокомментировал предстоящее событие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, федеральный инновационный проект «Гастрономическая карта России» представлен в общественном пространстве с 2017 года, реализуется при поддержке федерального Агентства по туризму РФ. Экспертную поддержку обеспечивают авторитетные профильные общественные организации страны – Федерация рестораторов и отельеров РФ и Национальная ассоциация кулинаров России.

Цель проекта – показать россиянам и всему миру актуальный образ Российской Федерации как современной мультикультурной страны с богатыми традициями и великой историей, которые нашли отражение в многообразии национальной кухни народов нашей страны и их культурно-гастрономических традиций, России как одного из мировых сельхозпроизводителей и экспортеров, родины вкусных и полезных продуктов. Проект направлен на продвижение блюд региональной кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.