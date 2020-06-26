Объекты пассажирской инфраструктуры Октябрьской железной дороги проходят регулярную дезинфекцию

На всех объектах пассажирской инфраструктуры Октябрьской железной дороги реализуется комплекс противоэпидемиологических мер для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров.

Во всех помещениях проводится усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств. Так, в рамках мероприятий по дезинфекции организована утренняя и вечерняя уборка пола, ежечасное протирание контактных поверхностей, таких как дверные ручки, стойки справочных окон и элементы кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, кнопочные блоки лифтов, поручни. Санитарные помещения полностью убираются и дезинфицируются не менее 2 раз в сутки. Дополнительно усилены меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. Порядка 100 пассажирских объектов оснащены обеззараживателями воздуха, а все санитарно-бытовые помещения обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками. Также порядка 50 вокзальных комплексов оснащены бесконтактными диспенсерами с антисептическими средствами.

Проведена работа по информированию пассажиров о необходимости соблюдения социальной дистанции, а также реализовали меры по созданию условий для социального дистанцирования. Так, почти на 400 вокзалах и пассажирских зданиях размещены элементы специальной навигации, нанесены линии для дистанцирования пассажиров во время ожидания своей очереди у касс и терминалов, наклеены специальные стикеры с информацией о соблюдении безопасного расстояния, в том числе на сидениях в местах ожидания, размещены информационные указатели о необходимости соблюдения дистанции в залах ожидания и на платформах.

Пристальное внимание уделяется безопасности работников, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса. Каждый работник проходит процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом на смену, для индивидуальной защиты сотрудникам выдаются одноразовые маски, перчатки и кожные антисептики.