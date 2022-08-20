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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.22 09:00

Объекты практически всех образовательных учреждений на украинской территории ДНР используются для размещения подразделений ВСУ, наёмников и националистов

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Артемовске ДНР в общежитии аграрного училища (ул. Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Славянске ДНР в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Вокзальная) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО;

в Прелестном ДНР на территории музейного комплекса (музей народной архитектуры, быта и детского творчества) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику.

Кроме того, в Новоукраинке ДНР на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита».

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

В то же время, вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений. Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции.

Киев планирует организовать образовательный процесс по пяти формам обучения: очной, дистанционной, семейной, смешанной и экстернатуре. Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины в качестве беженцев. При этом западные и украинские СМИ вводят международную общественность в заблуждение, утверждая, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», якобы наносимые российскими Вооруженными силами по гражданской инфраструктуре.

В действительности же в центральных и восточных регионах страны, в нарушение всех норм международного права и обычной человеческой этики, объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наёмников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения. Данный факт был зафиксирован и в докладе международной организации «Эмнести Интернэшнл».

Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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