Объекты теплоснабжения Ковдорского и Терского районов к зиме готовы

Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин совместно с региональным министром энергетики и ЖКХ Дмитрием Латышевым проинспектировали проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры Ковдорского и Терского районов.

В рамках контрольных мероприятий участники осмотрели ход выполнения работ по замене участков теплотрасс на ул. Комсомольской г. Ковдор, ознакомились с состоянием городского водовода, а также посетили строящуюся угольную котельную в нп. Ëнский.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, следующей точкой на карте выездной проверки стали три новые торфяные котельные в гп. Умба Терского района. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между ООО «Тепло людям. Умба», администрацией городского поселения Умба и Правительством Мурманской области, с целью ухода от мазутозависимости путем использования торфа, что позволит не только уменьшить расходы областного бюджета на поддержку деятельности по теплоснабжению, но и повысить надёжность оказываемой потребителям услуги.

Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию четвёртой, самой мощной торфяной котельной проекта - на 18 МВт. Готовность составляет 85%. К системе отопления новый теплоисточник подключат после сентября текущего года.

Ещё один объект, находящийся на контроле – водозаборная станция в г.п. Умба. Уже к концу года здесь будут внедрены современные технологии очистки воды, проводится монтаж оборудования.