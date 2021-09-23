Объекты водоснабжения и водоотведения Ревды ждёт модернизация

Заместитель председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Татьяна Шушкова совместно со специалистами МУП «Водоканал-Ревда» и ГОУП «Мурманскводоканал» посетили с рабочим визитом объекты водоснабжения и водоотведения городское поселение Ревда Ловозерского района.

Осмотр объектов произведён в рамках работы по консолидации объектов водоснабжения и водоотведения на базе ГОУП «Мурманскводоканал», что в свою очередь позволит оптимизировать расходы на содержание объектов и обеспечит комплексный подход к управлению водопроводно-канализационным хозяйством.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, в процессе осмотра установлено, что объекты водоснабжения и водоотведения нуждаются в модернизации и реконструкции. По итогам поездки ««Мурманскводоканал планирует разработать перечень мероприятий, необходимых для повышения надежности, энергоэффективности и качества услуг по водоснабжению и водоотведению в Ревде.