Объекты ЖКХ Алакуртти готовы к отопительному периоду

Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду провела инспекцию в Алакуртти. Выездные мероприятия прошли под руководством заместителя губернатора Мурманской области Юрия Сердечкина, при участии регионального министра энергетики и ЖКХ Дмитрия Латышева.

На особом контроле котельная поселка Алакуртти, недавно переданная в эксплуатацию крупнейшему поставщику тепла АО «МЭС». Предприятие выступает концессионером, который будет заниматься модернизацией производства и оборудования.

По итогам полутора месяцев эксплуатации теплоисточника и контроля над параметрами его работы составлены подробные ведомости требуемых к выполнению работ, первоочередные из которых завершены.

Теплоснабжающей организацией в кратчайшие сроки сформирован нормативный запас топлива, выполнены необходимые ремонтные работы. Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, силами организации перебраны ответственные узлы вспомогательного оборудования, восстановлена обмуровка котлов и изоляция газоходов, выполнен ремонт ограждающих конструкций и крыши над основным зданием. Проведенный комплекс мероприятий позволяет говорить о готовности объекта к подаче тепла.

«Сегодня можно говорить о том, что Алакуртти к отопительному периоду готов, – подвел итог Юрий Сердечкин. – Вопросы теплоснабжения потребителей поселка находятся на особом контроле, поэтому уже сейчас формируются план ремонтной кампании следующего года».

Среди планируемых работ – модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной, замена трубопровода на сетях теплоснабжения, создание системы учета тепловой энергии.