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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.21 12:00

Объекты ЖКХ Ловозерского района в высокой степени готовности к осенне-зимнему периоду

В рамках работы по подготовке региона к отопительному периоду состоялось очередное выездное заседание областной комиссии в Ловозерском районе. Комиссией проведен осмотр объектов тепло- и водоснабжения.

Первыми на карте выездной проверки стали котельная и водозабор в с.п. Ловозеро. В рамках подготовки к зиме на котельной и тепловых сетях проводятся работы по ремонту запорной арматуры. Кроме того, близится к завершению капитальный ремонт ветхих тепловых сетей и восстановление тепловой изоляции трубопроводов. Работы проходят строго в соответствии с графиком. Готовность котельной и тепловых сетей с. Ловозеро составляет 70%. На водозаборе в настоящее время производится замена водопроводной сети протяженностью 550 метров, более 70% работ завершено.

На водозаборе с. Ловозеро комиссия отметила высокий уровень очистки и соответствие качества воды, в том числе по органолептическим признакам.

В г.п. Ревда комиссия побывала на котельной АО «Мурманэнергосбыт», где эксплуатирующей организацией выполнен основной объём регламентных работ. Готовность котельной к отопительному периоду оценена в 90%.

После осмотра объектов министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков провёл заседание областной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Особое внимание было уделено вопросам погашения задолженности местных бюджетов и населения перед ресурсоснабжающими организациями. Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в рамках работы комиссии глава министерства отметил высокую степень готовности осмотренных объектов.

 

 

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