Объекты ЖКХ региона полностью готовы к зиме

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области сообщает о 100% готовности потребителей тепловой энергии, ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований к текущему отопительному сезону. Подготовка включает в себя несколько этапов, и на сегодня все они завершены. Ещё в августе объекты ЖКХ были подготовлены к вхождению в отопительный период, сегодня же регион полностью готов к тому, чтобы пройти зиму в штатном режиме.

Проверка объектов жилищно-коммунального хозяйства проходила в соответствии с Правилами оценки, утвержденными приказом Минэнерго РФ, и постановлением правительства Мурманской области, регулирующим вопросы подготовки к зимнему периоду 2021/2022.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, паспорта готовности к отопительному сезону получили 23 муниципалитета, что составляет 100%. Ранее документы получили потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации региона. Согласно отчётным данным, полностью готовы к зиме 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей.

В соответствии с утвержденными планами выполнены ремонтные работы, создана материально-техническая база для проведения аварийно-восстановительных мероприятий. Все котельные сформировали нормативные запасы топлива на текущий отопительный сезон.