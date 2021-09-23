Объём доходов бюджета Мурманска увеличился более чем на 1,3 миллиарда рублей
Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. Повестка двадцать восьмого заседания Совета депутатов города Мурманска включала 27 вопросов. Один из основных – принятие изменений в бюджет муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
– Особое внимание депутатского корпуса направлено на формирование бюджета, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев. – В этом году объём доходов увеличился более чем на 1,3 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены на такие важнейшие сферы, как образование, культура, спорт и городское хозяйство.
– После негативного эффекта, оказанного пандемией, финансовая ситуация выправляется, что позволяет направить средства на первоочередные нужды, связанные с реализацией стратегии «На Севере – жить!» на территории областного центра, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Повышение доходной части бюджетной базы говорит о том, что и на региональном, и на муниципальном уровнях меры поддержки инвестиционных проектов, создание территории опережающего развития «Столица Арктики», регистрация резидентов Арктической зоны РФ дают положительный результат.
Также на заседании в связи с изменением федерального законодательства были приведены в соответствие нормативно правовые акты, связанные с утверждением структуры Контрольно-счётной палаты города Мурманска.