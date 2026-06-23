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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 15:00

Объём дорожных ремонтов в Мурманской области увеличен благодаря экономии при закупках

В Мурманской области продолжается дорожно-строительный сезон. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», а также по программе реновации ЗАТО. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«Всего в 2026 году будет приведено к нормативу более 123 км автомобильных дорог, это более 140 объектов. В процессе закупочных процедур сформировалась экономия и данные средства мы перенаправили на увеличение объемов работ — теперь в планы включено дополнительное количество участков улично-дорожной сети. К работам привлечены 36 подрядных организаций, в Мурманске сегодня работают 12», – рассказала Юлия Полиэктова.

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано к ремонту 26 объектов, которые включают в себя 58,8 км региональных дорог и улично-дорожной сети Мурманска, а также 308,8 пог. метров мостовых сооружений.

На региональных дорогах в этом году запланированы работы на девяти объектах. На автоподъезде к Полярным Зорям, на автодорогах Кола – Серебрянские ГЭС и Кола – Зверосовхоз ремонты завершены. Процент выполнения работ на автоподъезде к Печенге и на автомобильной дороге Умба – Кандалакша составляет порядка 50%. По графику продолжаются работы на автодороге Мишуково – Снежногорск (ремонтируются участки с 0 по 9 и с 30 по 38 км), а также на дорогах Кандалакша – Полярные Зори и Лесная.

Планом ремонтных работ на текущий год предусмотрено приведение в порядок четырех мостовых сооружений. В настоящий момент строительно-монтажные работы развернуты на всех объектах: это мосты через ручей (7 км) и через реку Териберка на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС, мост через реку Западная Лица, а также путепровод, входящий в левобережную развязку перехода через Кольский залив.

В Мурманске в рамках нацпроекта отремонтируют 13 участков улично-дорожной сети, это улицы Шевченко, Павлова, Радищева, Книповича, Скальная, Беринга, Егорова, Гагарина (два участка), П. Морозова, А. Хлобыстова, а также проезды Ледокольный и Серпантин. Работы ведутся на всех объектах.

По народной программе «На Севере – жить!» ремонты запланированы в Кольском, Кандалакшском, Ловозерском, Терском, Печенгском и Ковдорском округах, а также в городах Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, в ЗАТО Островной, Видяево и Североморск и в городе Мурманске.

Активные дорожные ремонты ведутся на 52 участках улично-дорожной сети: в Мурманске – 15, Кольском округе – 9, Кандалакшском округе – 9, Ловозерском округе – 2, Терском округе – 3, Ковдорском округе – 1, в Полярных Зорях – 4, Апатитах – 1, Мончегорске – 4, Оленегорске – 3 и в ЗАТО Североморск – 1. До конца июня подрядчики приступят к работам ещё на 26 объектах.

На сегодняшний день уже завершены ремонты: в Мурманске – на одном из участков Кольского проспекта, в Коле – проспект Защитников Заполярья, в Мончегорске – участок в объезд карьера Риж-Губа (между уже отремонтированными отрезками) и проспект Металлургов, в Кандалакшском округе отремонтировано 10 объектов и в Терском округе завершены 3 участка улично-дорожной сети в Умбе.

В рамках народной программы «На Севере – жить!» на региональных дорогах в планах привести к нормативному состоянию автоподъезд к поселку Кильдинстрой и участки на объездной Североморска и автодороги Умба-Варзуга.

Также на автодороге Мишуково – Снежногорск выполнят устройство пяти остановочных пунктов, на объездной города Североморска – устройство разворотной площадки и остановочного пункта в районе многофункционального медицинского центра и выполнят устройство тротуаров на автоподъезде к селу Минькино.

Кроме того, на региональных дорогах установят новые элементы обустройства: барьерное ограждение (9,8 км), дорожные знаки (3749 шт.), Г-образные опоры (43 шт.), сигнальные столбики (850 шт.), а также нанесут разметку пластиком (35,7 тысячи кв. метров). По состоянию на текущую дату работы по нанесению разметки выполнены на 71%, монтаж барьерных ограждений завершён в полном объёме (100%).

В программу реновации ЗАТО в 2026 году включено четыре объекта общей протяжённостью 2,2 км: улица Мира в Заозерске, улица Флотских Строителей в Североморске, проезд до дома № 8 по улице Новая в населённом пункте Спутник Печенгского округа, а также реконструкция улицы Гагарина в ЗАТО Александровск с обустройством тротуара и организацией кругового движения. В прошлом году опережающими темпами завершён объект 2026 года - участок от Заозерска до губы Нерпичья протяжённостью 3,3 км.

В Мурманской области продолжается работа по устранению выявленных дефектов дорожного полотна. На сегодняшний день показатели следующие: на федеральных трассах дефекты устранены в полном объеме (100%), на региональной сети показатель составляет 93%, а на дорогах местного значения — 92%.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569850/#&gid=1&pid=12

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