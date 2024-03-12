Объём грантовой поддержки образовательным организациям Мурманской области на реализацию дополнительных программ и различных проектов составит 12,3 млн рублей

Министерство образования и науки Мурманской области подвело итоги конкурсов на предоставление грантовой поддержки учреждениям, реализующим образовательные программы в регионе. Ключевая цель конкурсов – инвестировать в реализацию проектов, направленных на развитие инфраструктуры организаций и повышение качества образования.

Самый большой грант в размере 3,5 млн рублей получил Мурманский арктический университет на реализацию дополнительных программ образования социально-педагогической направленности для одарённых детей.

Гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи выиграли детско-юношеский центр «Ровесник» (Кандалакшский район), школа №1 (Мурмаши), Дом детского творчества «Дриада» (Снежногорск), Мурманский академический лицей, Мурманский международный лицей, мончегорский Центр развития творчества «Полярис», апатитские школы №4 и №7. В этих образовательных организациях появятся школьные музеи, студии звукозаписи, консультационные онлайн-центры и мобильные театры.

Победителями конкурсного отбора на предоставление грантов из областного бюджета на индивидуальное сопровождение обучающихся, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности, стали оленегорский Центр внешкольной работы, школа №13 в Кандалакшском районе, Мурманский международный лицей, мурманский лицей №2, мурманская гимназия №7. Образовательные организации получат по 125 тысяч рублей.

По 100 тысяч рублей в форме субсидии на реализацию инициативных проектов обучающихся получат мурманские гимназия №3 (виртуальный школьный музей боевой славы) и лицей №2 (музейный уголок, посвященный кадетам), мончегорская гимназия №1 (проект «Я zнаю, я помню, я горжусь), заозерская школа №289 (создание военно-патриотического клуба), апатитская школа №10 (школьная видеостудия «Волна»).

Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета негосударственным учреждениям и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных общеразвивающих программ Частное образовательное учреждение «Центр «Юный умник» (Североморск) получит более 2,5 млн рублей на приобретение оборудования для освоения интерактивных цифровых технологий и управления дронами, автономная некоммерческая организация «СНОРК» (Мурманск) – 1,2 млн рублей на приобретение методического оборудования для изучения английского языка разных уровней.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, развитие всех направлений сферы образования остаётся приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить». В данный момент продолжается приём заявок на конкурсы грантов в научной сфере.

Фото: https://gov-murman.ru