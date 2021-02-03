Объём грузоперевозок по Севморпути в январе вырос на 8,3%

Как сообщает ФГБУ «Администрация Северного морского пути», за январь 2021 года по трассам СМП перевезено 2,598 млн тонн грузов, прирост к аналогичному периоду 2020 года составил 8,3%.

В настоящее время акватория Севморпути покрыта сплоченными однолетними льдами, на рекомендованных путях в Обской губе и на подходах к ней - торосы до 3-4 баллов, поля сморози, капитаны судов отмечают периодические сжатия льдов. У мыса Желания и на подходах к проливу Бориса Вилькицкого сохраняется айсберговая угроза.

Ледокольные операции в акватории СМП выполняли ледоколы «Адмирал Макаров», ледокол «Красин» (ФГУП «Росморпорт»), атомные ледоколы «Ямал», «Вайгач», «Таймыр» и «50 лет Победы», который 23 января вошел в акваторию СМП.

Ледокольное обеспечение в порту Сабетта осуществляли ледоколы «Обь», «Тор», «Санкт-Петербург» (ФГУП «Росморпорт»), в порту Дудинка - ледоколы «Дудинка» и «Авраамий Завенягин».

Безопасность навигационных операций на арктическом отгрузочном нефтяном терминале Новопортовского месторождения «Ворота Арктики» обеспечивали ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий».

В январе 2021 года Администрацией выдано 5 разрешений судам под иностранным флагом на плавание в акватории СМП (в 2020 году за аналогичный период выдано 9 разрешений, в том числе 6 - судам под иностранным флагом).