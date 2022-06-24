Объём грузопотока по СМП за первое полугодие может вырасти на 5-7%

Объём грузоперевозок по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года может вырасти на 5-7% по отношению к первому полугодие 2021 года, всего в прошлом году было перевезено 34,9 млн тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Юрий Трутнева.

Как пишет «Российская газета», Юрий Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На совещании отметили, что объём грузоперевозок по СМП в 2021 году составил около 34,9 млн тонн, и это почти на 2 млн тонн больше, чем в 2020 году.

«При этом положительная динамика сохраняется: по предварительным оценкам, объём грузопотока по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года может вырасти на 5-7% по отношению к первому полугодие 2021 года», - сообщает пресс-служба вице-премьера.

Отмечается, что в прошлом году был превышен целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», в соответствии с которым к 2021 году необходимо было достигнуть 32 млн тонн грузопотока.

«К 2024 году планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн тонн и повышения суммарной мощности портов на Северном морском пути - до 83 млн тонн в 2024 году», - отметили в пресс-службе.