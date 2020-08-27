Объём инвестиций в основной капитал в Мурманской области вырос на 8,4%

В Мурманской области вырос объём инвестиций в основной капитал. По предварительным данным, за первое полугодие 2020 это 71,2 миллиарда рублей, в процентном соотношении рост составил 8,4%.

«Наша экономика показывает рост в экстремальных условиях, вызванных пандемией коронавируса. Этот рост по итогам первого полугодия, когда был введён ряд жёстких ограничений, показывает эффективность разработанных нами мер поддержки и совместной работы с промышленниками и крупным бизнесом. Крупные предприятия в регионе также показали промышленный подъем, а портовики – рекорд по единовременной загрузке судов, их работе не помешала ситуация с обрушением и срочным восстановлением железнодорожного сообщения», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Позитивная динамика связана с увеличением инвестиционных затрат, направленных на развитие горнопромышленного комплекса, строительством рыболовецких судов и рыбофабрик, Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», новых атомных ледоколов и реконструкцией федеральных автомобильных дорог.

Объём инвестиций – один из ключевых параметров развития региона. Для сравнения, в Москве за первое полугодие рост составил 8,2%. По информации Росстата, в среднем по России показатель упал на 4%.