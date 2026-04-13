Объём наличных денег в обращении в России в марте вырос на 300 млрд рублей и достиг 19,5 трлн рублей

Интерес к наличке подтверждают и опросы. Так, 15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом», следует из мартовского исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин».

Как пишут «Известия», при этом основными инструментами сбережений остаются ценные бумаги (их назвали 29% респондентов), золото и драгоценные металлы (25%), банковские вклады (18%), ещё 13% выбирают недвижимость.

Причиной роста популярности наличных могут быть перебои с мобильным интернетом, указали в ЦБ. Из-за этого граждане и бизнес формируют запас денег для повседневных расчётов.

Редакция направила запрос в регулятор. Уязвимость безналичных расчётов на фоне сбоев стала очевидной, отметил основатель «SharesPro» Денис Астафьев. По его словам, люди опасаются, что в критический момент могут потерять доступ к счетам. Ситуацию усиливают колебания валют и рынков — на этом фоне кеш воспринимается как «тихая гавань». Кроме того, сказывается низкий уровень финансовой грамотности.

Это подтверждает и опрос: почти для половины респондентов доходность вложений не имеет значения. При этом четверть не понимает, что это такое, а 22% ставят в приоритет сохранность средств, а не их приумножение.

Для части населения наличные остаются базовым инструментом расчётов — в удалённых и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам это зачастую единственный надёжный способ платежа, подчеркнула директор программы повышения финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова.

Дополнительным фактором может быть налог на проценты по вкладам, возобновленный с 2024 года, отметила ведущий аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова.