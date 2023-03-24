Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублей

По итогам 2022 года количество операций, совершаемых жителями региона с использованием платёжных карт, выросло до 454,5 млн единиц, а их сумма составила 989 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это на 7,3% больше по количеству транзакций и на 12,2% – по объёму.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, наличные северяне стали снимать реже. В 2022 году число таких операций было минимальным за последние 5 лет – 11,7 млн, их общая сумма составила 165,7 млрд рублей.

Треть всего объёма транзакций по платёжным картам пришлась на оплату товаров и услуг. Средний чек такой операции за год увеличился на 1,3%, до 937,4 рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года банки выпустили на территории Мурманской области свыше 2 млн платёжных карт. В среднем на одного жителя региона приходилось три банковских карты.