Объём перевозок грузов по Севморпути за семь месяцев превысил 17 млн тонн

По информации Администрации Северного морского пути за январь-июль текущего года по трассам СМП перевезено 17,4 млн тонн грузов, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 2,5%.

Акватория Севморпути на четверть остаётся покрытой льдами. Опасность для судоходства на рекомендованных путях создают айсберги на подходах к мысу Желания, к проливу Бориса Вилькицкого и большое количество стамух в Восточно-Сибирском море.

Своё положение сохраняют Североземельский ледовый массив сплочённых однолетних льдов на северо-востоке Карского моря, Айонский и Новосибирский массивы на севере Восточно-Сибирского моря, в море Лаптевых и Чукотском море чисто.