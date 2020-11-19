Объём перевозок по Севморпути к 2030 году ожидается на уровне 110-120 млн тонн в год, но может помешать нехватка мощных ледоколов

Объём перевозок по Северному морскому пути к 2030 году ожидается на уровне 110-120 млн тонн в год, в том числе 60-70 млн тонн в год - в восточном направлении. Такое мнение в ходе выступления на «Транспортной неделе» в Москве высказал заместитель генерального директора-директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

По его словам, данный прогноз основан на ожидаемом грузопотоке сжиженного природного газа (СПГ) из Обской губы в объеме 60-70 млн тонн в год, сырой нефти, в том числе проекта «Восток Ойл», грузах «Норильского никеля».

При этом, по мнению представителя госкорпорации, к указанному сроку может ощущаться нехватка мощных ледоколов в Арктике. Так, к 2027 году должны работать пять ледоколов ЛК-60, к которым позже должен добавиться ледокол-лидер. Однако три старых ледокола будут остановлены.

«В Арктике ледоколы мощностью менее 45-50 МВт бесполезны, поскольку они не обеспечат коммерческую скорость прохождения крупнотоннажных судов... Необходимо минимум шесть ледоколов только для работы в Обской губе и Енисейском заливе... и я боюсь, что под эту задачу (вывоза по Севморпути 110-120 млн тонн грузов в год. - Ред.) мы физически не сможем создать соответствующую ледокольную услугу», - сказал Вячеслав Рукша на московском форуме.