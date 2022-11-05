Объём перевозок по Севморпути в 2022 году, по прогнозу, снизится на 2,7%

Грузоперевозки по Северному морскому пути в 2022 году, по прогнозу, составят чуть менее 34 млн тонн, что примерно на 2,7% меньше уровня прошлого года. Об этом в ходе VI конференции «СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы», организованной медиа-группой «ПортНьюс», сообщил заместитель директора департамента реализации проектов СМП – начальник отдела развития инфраструктуры ГК «Росатом» Константин Стасюк.

«Просел транзит по понятным геополитическим причинам... «Росатом» получил поручение более плотно работать с иностранными партнерами для наращивания транзитных перевозок», ‒ пояснил представитель госкорпорации. «При этом объем перевозок российских грузов по СМП в 2022 году вырастет по сравнению с 2021 годом приблизительно на 2,5%», ‒ добавил он.

Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития СМП до 2035 года, в который вошло более 150 мероприятий. Общий объем финансирования ‒ около 1,8 трлн рублей.