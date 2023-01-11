Объём погрузки на Октябрьской железной дороге в 2022 году снизился на 2,6%

Объём погрузки на полигоне Октябрьской железной дороги в 2022 году снизился на 2,6% по сравнению с 2021 годом, до 101,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в 2022 году было погружено 25,4 млн тонн строительных грузов (+2,4%), 24,8 млн тонн химических и минеральных удобрений (+9,5%), 22,7 млн тонн руды железной и марганцевой (-12,3%), 10,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-4,5%).

Перевалка промышленного сырья и формовочных материалов в прошлом году составила 2,3 млн тонн (+6,7%), лома чёрных металлов - 809,4 тысячи тонн (рост почти в 2 раза), чёрных металлов - 715,2 тысячи тонн (рост в 1,5 раза), руды цветной и серного сырья - 265,5 тысячи тонн (+10,2%).

В декабре погрузка в границах магистрали составила 8,4 млн тонн, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Напомним, эксплуатационная длина путей ОЖД, проходящих по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также республики Карелия, составляет 10,364 тысячи км.