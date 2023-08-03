Объём погрузки на ОЖД в июле составил 8,5 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в июле 2022 года

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги в январе-июле текущего года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 60,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба магистрали, за семь месяцев этого года на территории ОЖД было погружено 15,5 млн тонн строительных грузов (+ 10,2%), 14 млн тонн железной и марганцевой руды (+ 11,5%), 632 тысячи тонн цемента (+ 12,6%), 155,5 тысячи тонн руды цветной и серного сырья (+ 1,1%) и 87,3 тысячи тонн зерна (+ 26,7%).

Погрузка химических и минеральных удобрений в январе-июле 2023 года сократилась на 4% и составила 13,7 млн тонн, нефти и нефтепродуктов - на 4,7%, до 5,8 млн тонн, чёрных металлов - на 3,2%, до 390 тысячи тонн.

Погрузка в июле составила 8,5 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в июле 2022 года.