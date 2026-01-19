Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
Объём поступающих в мурманский «Экотехнопарк» отходов в январе увеличился на 17%

Общее количество отходов, ежедневно поступающих в «Экотехнопарк», расположенный в н.п. Междуречье в Мурманской области, выросло в среднем на 17% по сравнению с прошлым месяцем. В абсолютных цифрах за рабочую смену в «Экотехнопарке» обрабатывают и обеспечивают безопасное захоронение порядка 700 тонн твёрдых коммунальных и промышленных отходов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в структуре отсортированных ТКО значительно увеличилась доля боя стекла. Эксперты-экологи связывают этот рост с праздничными выходными. А вот новогодних ёлок на переработку пока ещё не поступало.

С начала года нагрузка на коммунальную сферу региона выросла в разы. Сложностей добавили сильные морозы, из-за которых выходила из строя рабочая техника. Как итог – сбои в графике вывоза ТКО в Мурманске, ЗАТО Александровск и в городах на юге области. В настоящее время к зачистке контейнерных площадок уже привлекли тяжёлую технику - ломовозы, которые способны работать с вмерзшими в снег отходами и тяжёлым мусором. И хотя процент вывоза отходов с контейнерных площадок региона, несмотря на все объективные трудности, уже превысил 90%, ещё остаётся немало площадок, где за выходные скопились значительные объёмы мусора. Региональный оператор обращается к руководителям управляющих компаний с просьбой своевременно обеспечивать расчистку подъездных путей и их подсыпку песком.

Вывоз отходов зависит не только от работы подрядчиков регоператора – мусоровывозящих компаний. Тяжёлая спецтехника не может безопасно двигаться по скользкой или заметенной снегом поверхности. Это касается и территории контейнерных площадок. Чтобы машина не буксовала, они должны быть зачищены от снега. Сложности в вывозе создают и автомобили, брошенные владельцами во дворах. Мурманский филиал АО «Ситиматик» обращается к жителям региона с просьбой не парковать личный автотранспорт вблизи контейнерных площадок.

 

 

Фото предоставлено пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
