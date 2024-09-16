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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 12:25

Объём поступающих в Мурманский торговый порт грузов продолжает сокращаться

Пустующие склады, стоящая техника и лежащие на земле грейферы – так выглядит сейчас большая часть производственных площадок Мурманского морского торгового порта.

Как сообщили в главной диспетчерской порта, отгрузки в адрес ММТП в августе этого сократились на треть: согласно плановым показателям, ежедневно порт должен был обрабатывать, в среднем, 686 вагонов, а по факту в порт поступало лишь 461 вагон в сутки. В 2023 году этот среднесуточный показатель составлял 576 единиц подвижного состава. Антирекорд текущего периода был установлен 9 августа, когда в ММТП пришло всего 220 вагонов.

Как пояснили в диспетчерской, эти цифры отражают динамику всей номенклатуры грузов ММТП: угля, кокса, железорудного концентрата. Падение поставок угля ещё более заметное: в августе 2023 года, в среднем, ежесуточно поступал 521 вагон, а в августе 2024-го – 362.

«Сокращение грузооборота - тревожная тенденция для организации технологического процесса и работы всего предприятия. При этом уменьшение объёмов поставки традиционных грузов не компенсируется новыми. Новых грузов в настоящий момент в порту не появилось», - отметил старший диспетчер по обработке вагонов Виталий Пушин.

Как сообщалось ранее, по итогам августа 2024 года грузооборот Мурманского морского торгового порта составил 1 млн 350 тысяч тонн. Это почти на 5,5 процента ниже августовских плановых показателей и более чем на 11 процентов меньше объёмов августа 2023 года. С учётом накапливающегося ежемесячного эффекта сокращение объёмов за восемь месяцев 2024 также составляет порядка 11 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – более 17,5 процента.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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